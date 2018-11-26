مسبار آلي لرصد «زلازل المريخ»

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

يشهد المريخ اقتراب أول مسبار آلي لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» مصمم لدراسة أعماق كوكب بعيد، ليلامس الأرض اليوم الاثنين في ختام رحلة مدتها 6 شهور.

ومن المقرر أن يهبط المسبار «إنسايت» في أرض ترابية تتخللها الصخور على سطح الكوكب الأحمر في حوالي 03:00 عصراً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت «غرينتش») بعد أن قطع 548 مليون كيلومتر في رحلته من الأرض.

وإذا سارت الأمور وفق الخطة، فسيخترق المسبار السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفاً و310 كيلومترات في الساعة لكن سرعته ستقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومتراً، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة، ولدى ملامسته سطح الكوكب بعد نحو 6 دقائق ونصف من ذلك، لن تزيد سرعته على 8 كيلومترات في الساعة.

عندها، سيتوقف المسبار، الذي أُطلق من كاليفورنيا في مايو المقبل 16 دقيقة إلى أن يستقر الغبار حول موقع الهبوط قبل نشر ألواحه الشمسية اسطوانية الشكل لتوليد الطاقة.