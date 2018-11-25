علماء: الأُسود في خطر

المصدر: دبي - البيان

حذر علماء وخبراء من خطورة انقراض الأسود التي تعيش في البراري، من جراء ما تتعرض له من اعتداءات، وذلك بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية». وأظهر أحدث فيلم وثائقي بثته «بي بي سي إيرث»، المخاطر التي تهدد 5 من أكثر الحيوانات شهرة في العالم بالانقراض، مثل طيور البطريق والشمبانزي والنمور، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس.

وتقاتل اللبوات، على وجه التحديد، من أجل البقاء على قيد الحياة في أرض أصبحت مليئة بالأعداء، في وقت يتعين عليها الحفاظ على نسلها وسط التحديات القاسية المفروضة عليهم في البرية.

وقال الباحث في جامعة نيوكاسل، نيكي روست، إنه من أجل ضمان بقاء الأسود على قيد الحياة، لابد من توحيد الجهود من المنظمات المعنية بالحيوانات، وتدبير التمويل اللازم للحفاظ عليها. وبعد نفوق ما يقرب من 200 ألف أسد قبل قرن، يعتقد بعض الخبراء أن عدد الأسود في البرية حالياً لا يتجاوز 20 ألف أسد، محذرين من احتمال تراجع هذا العدد يوماً بعد يوم.

وتواجه الأسود هجوماً من البشر على العديد من الجبهات، وتعتقد منظمة «بانثيرا»، وهي منظمة لحماية القطط البرية، أن أخطر أسباب تراجعها يعود إلى فقدان الملجأ، إضافة إلى القتل الذي تتعرض له من البشر لحماية ماشيتهم.