لم يزل «برج خليفة» مصدر إلهام الإبداع والجمال، في ابتكار أفكار فنية مستوحاة من روعة أيقونة دبي المتفردة، كهذه اللوحة التي اتخذت من «أطول برج في العالم» خلفية لها، مشكّلاً جسم طائر بديع ذي جناحين، جاذبة إليها السياح والزوار، وخاصة الأطفال، ليلتقطوا أمامها أجمل الذكريات يودعونها ألبوماتهم، ضمن صور كثيرة متفردة تحفل بها «دانة الدنيا».
لوحة الطائر في #داون_تاون تجذب العديد من الزوار لالتقاط الصور التذكارية مع إطلالة رائعة لـ #برج_خليفة في دانة الدنيا #دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 24, 2018
تصوير :عيسى البلوشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0FhlSTIyF4