لوحة الطائر

المصدر: تصوير : عيسى البلوشي

لم يزل «برج خليفة» مصدر إلهام الإبداع والجمال، في ابتكار أفكار فنية مستوحاة من روعة أيقونة دبي المتفردة، كهذه اللوحة التي اتخذت من «أطول برج في العالم» خلفية لها، مشكّلاً جسم طائر بديع ذي جناحين، جاذبة إليها السياح والزوار، وخاصة الأطفال، ليلتقطوا أمامها أجمل الذكريات يودعونها ألبوماتهم، ضمن صور كثيرة متفردة تحفل بها «دانة الدنيا».