سرقة تاج أثري مرصّع من متحف بريطاني

المصدر: دبي-البيان

تمكن تشكيل عصابي في بريطانيا من سرقة تاج مرصع بالألماس تقدر قيمته بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية. وحسب ما ذكر موقع بي بي سي باللغة العربية، أمس، اقتحمت العصابة موقع حفظ تاج بورتلاند في مقاطعة ويلبيك في نوتينغهام شير، وسط بريطانيا وقام أعضاؤها بكسر الحافظة الزجاجية التي تحميه.

وتقول الشرطة إنها تعتقد أن العصابة استخدمت سيارة وجدت محترقة في وقت لاحق في موقع مجاور. وهذا التاج صنع عام 1902 من الذهب والفضة والماس، لترتديه الأميرة وينفريد دوقة بورتلاند، خلال حفل تنصيب الملك إدوارد الثامن. وقد عبر أحد خبراء القطع الفنية الثمينة عن مخاوفه من قيام العصابة بنزع الماسات التي ترصع التاج وبيعها بشكل منفصل.