كائن بحجم الفيل عاصر الديناصورات

المصدر: واشنطن - رويترز

قال علماء إن كائناً قوي البنيان قريباً من الثدييات وفي حجم الفيل وذا منقار مدبب يمضغ به النباتات، كان يجوب الأراضي الأوروبية إلى جانب الديناصورات في العصر «الترياسي» منذ ما بين 205 و210 ملايين سنة.

وأعلن العلماء، أول من أمس، عن اكتشاف مثير في بولندا لحفريات كائن ضخم ذي أربع أرجل أطلق عليه «ليسوفيتسا بوياني»، ما يشي بأن الديناصورات لم تكن الكائنات العملاقة الوحيدة على الأرض في ذلك الوقت، وأن مجموعة الزواحف الشبيهة بالثدييات التي ينتمي إليها «ليسوفيتسا» وتعرف باسم «ديساينودونتيات» لم تنقرض منذ الفترة الطويلة التي كان يعتقدها العلماء في السابق.

وقال عالم الحفريات جوجاجوش نيجفيدسكي من جامعة أوبسالا في السويد: «نعتقد أنه واحد من أكثر الاكتشافات إثارة لحفرية من العصر الترياسي في أوروبا. فهو أضخم حيوان بري معروف عاصر الديناصورات، وكان طوله نحو أربعة أمتار ونصف متر وارتفاعه 2.6 متر وكان يزن تسعة أطنان».والعصر «الترياسي» هو عصر ظهور الديناصورات، وأعقبه العصران «الجوراسي» و«الطباشيري». وظهرت أول ديناصورات قبل نحو 230 مليون سنة.