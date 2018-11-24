الشاي والقهوة يقلّصان حجم الجنين

المصدر: رويترز-دبلن

أفادت دراسة جديدة بأن النساء الحوامل اللائي يستهلكن الكافيين سواء في القهوة أو الشاي يلدن أطفالاً أصغر حجماً، مقارنة بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خلال شهور الحمل.

ووفقاً للكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء تزيد مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزناً لدى حتى النساء اللائي يتناولن أقل من 200 ميليغرام من الكافيين يومياً، وهي الكمية الآمنة خلال الحمل.

وقال الباحث في جامعة دبلن بإيرلندا، لينج وي تشين، قائد فريق الدراسة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: « ننصح الحوامل بالحد من استهلاك القهوة والشاي اللذين يحتويان على الكافيين».