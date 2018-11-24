الخس الروماني يحمل بكتيريا «إي كولاي»

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حذر مسؤولو صحة فيدراليون أميركيون من تفشّ جديد لـبكتيريا «إي كولاي» مرتبطة بالخس الروماني، كما حذروا الأميركيين من تناول أي شيء منه.

ونقلت محطة «سي بي إس» عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة قولها، إن 32 شخصاً على الأقل أصيبوا بالمرض لدى تناولهم الخس الروماني، وإن 13 شخصاً نقلوا إلى المستشفى عقب تفشي المرض.

وطالبت المراكز المستهلكين الذين لديهم الخس الروماني في منازلهم التخلص منه بسرعة، حتى وإن كان البعض تناول منه شيئاً ولم يصب بالمرض.

وكان 5 أميركيين قد توفوا في يوليو الماضي، لدى تفشي بكتيريا «إي كولاي»، من بينها 4 حالات مرتبطة بتناول الخس الروماني الملوث بهذه البكتيريا القاتلة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل 25 حالة جديدة مصابة ببكتيريا «إي كولاي»، ما رفع العدد الإجمالي للمرضى إلى 197 حالة في 35 ولاية، تم نقل 89 شخصاً منهم للمستشفيات.