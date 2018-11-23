مخ الإنسان يتنبأ بالمستقبل

المصدر: Ⅶ إعداد - أشرف رفيق

يتمتع مخ الإنسان بساعتين داخليتين تستطيعان التنبؤ بالمستقبل القريب. هذا ما توصل إليه أخيراً، باحثون من جامعة كاليفورينا، واكتشفوا أن مخ الإنسان يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل القريب جداً لمدة جزء من الثانية.

وقال الباحثون، إن إحدى الساعتين في المخ تعتمد على الخبرات السابقة، بينما تعتمد الأخرى على الإيقاع، غير أن كلتا الساعتين حيوية في كيفية سيرنا في العالم.

وتتيح هاتان الساعتان للإنسان أن يعرف متى يضغط على دواسة الوقود في السيارة باللحظة المناسبة قبل أن يتحول لون إشارة المرور إلى الأخضر، وتتيح له أيضاً أن يعرف متى نبدأ غناء المقطع الثاني من الأغنية.