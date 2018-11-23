يعثران على «يانصيب» بـ 1.8 مليون دولار

المصدر: Ⅶ إعداد- سيد صالح

عثر المواطنان الأميركيان، هارولد إيرينبرغ وزوجته تينا، على ورقة نصيب رابحة قيمتها 1.8 مليون دولار، أثناء تنظيف منزلهما، استعداداً لاستقبال أفراد عائلتهما للاحتفال بعيد الشكر، الذي حل أمس.

ووفقاً لما نشره أمس موقع «نيو أورليانز تايمز - بيكايون» الشبكي الأميركي، حينما راجع الزوجان أرقام الورقة على الموقع الشبكي للجهة المسؤولة عن منح جوائز اليانصيب، اكتشفا المفاجأة السعيدة، وهي أن ورقتهما ربحت الجائزة. وقال هارولد: «اعتقدنا لأول وهلة، أننا أخطأنا في الأرقام، ولكن بعد مراجعة أخرى، تأكدنا من فوزنا». الطريف في الأمر، أن الزوجين عثرا على الورقة قبل أسبوعين من تاريخ انتهاء صلاحيتها.