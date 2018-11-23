جاكسون وأعماله موضوع معرض فني باريسي

المصدر: باريس - رويترز

لوحة مرسومة يظهر فيها نجم البوب مايكل جاكسون، في هيئة الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا، وأخرى مطبوعة من تصميم الفنان أندي وارهول.. هاتان اللوحتان ضمن معرض سيفتتح في العاصمة الفرنسية باريس، مخصص لنجم البوب الراحل.

ويضم معرض «مايكل جاكسون: على الجدران» في جراند باليه بباريس، عدداً من اللوحات والأعمال الفنية المستلهمة من جاكسون، مثل مقاطع الفيديو والصور المركبة. وكانت المحطة الأولى لهذه الأعمال الفنية في معرض اللوحات الوطني في لندن في يونيو/‏‏ حزيران.

ويأمل نيكولاس كولينان، المدير بمعرض اللوحات الوطني، أن يحقق المعرض في باريس نجاحاً مماثلاً لما حققه في لندن. وقال إن 82500 شخص زاروا المعرض هناك، ومنهم مشاهير، مثل المغنية مادونا. وقد توفي جاكسون الملقب بملك البوب عن 50 عاماً، بعد جرعة زائدة من أدوية كانت تساعده على النوم.