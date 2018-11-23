تزيّن برج خليفة، منتصف ليل أمس، بعلم المملكة العربية السعودية، احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل الدولة في مستهل جولة عربية ستشمل عدداً من الدول.

وبالتزامن مع هذا، حظي هاشتاغ: #محمد_بن_سلمان_منور_الإمارات، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتفاعل كبير من أبناء الإمارات الذين عبّروا في تدويناتهم عن فخرهم واعتزازهم الكبيرين بعلاقات البلدين، وترحيبهم الحار بالأمير محمد بن سلمان في بلده الثاني، دولة الإمارات، مؤكدين أن البلدين قلب ومصير واحد.