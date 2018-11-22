وفاة معمرة سورية عن عمر يناهز أكثر من 100 عام

المصدر: د ب ا

توفيت المعمرة السورية أمينة العلي النجرس في مخيم عين عيسى للنازحين بريف الرقة عن عمر يتجاوز المئة عام.

وقال أحد أفراد عائلة النجرس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس إن " الحاجة أم جاسم والتي نزحت من مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي منذ منتصف عام 2017 مع 47 شخصا من عائلتها كانت تعيش في مخيم للنازحين".

وأكد أن عمرها، بحسب نجلها الأكبر، يتجاوز الـ 120 عاماً وأنها توفيت أمس الاربعاء وهي تربط مفتاح باب منزلها على خصرها في مدينة الميادين.

وطبقا للمتحدث، كانت أمنيتها أن تعود الى بيتها وتدفن هناك، ولكنها رحلت في مخيم النازحين.

وقتل بداية الشهر الحالي شخص معمر في مدينة الباغوز في ريف دير الزور خلال المعارك بين داعش وقسد.