1000 قطعة بلاستيك في معدة حوت

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

عثر المسؤولون في محمية «واكاتوبي» الوطنية بإندونيسيا على نحو 1000 قطعة بلاستيكية داخل معدة حوت نافق، ألقت به أمواج المحيط الهندي إلى شاطئ قريب من موقع المحمية في مقاطعة «سولاويزي»، على الساحل الجنوبي الشرقي لإندونيسيا.

وبحسب صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، بلغ الوزن الإجمالي للقطع البلاستيكية داخل معدة الحوت 5.9 كيلوغرامات. وتنوعت القطع، فشملت 115 كوباً بلاستيكية، وزجاجتين، و25 حقيبة بلاستيكية، وحقيبة من النايلون، وزوجين من النعال، إلى جانب العديد من القطع والمكونات الصغيرة الأخرى.

وبلغ طول الحوت النافق 9.5 أمتار، وهو ينتمي إلى فصيلة «العنبر»، أكبر أنواع الحيتان المسننة من حيث الحجم.