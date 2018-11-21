المصدر: تصوير: زافير ويلسون

مشهد صحراوي بديع في منطقة «بحيرة الحب» التي عكست عليها دبي من جمالها وألقها لتغدو وجهة طبيعية لأنواع الطيور، جاذبة إليها هذين الطفلين ليلتقطا صورة تذكارية بجوار مجسم قلب الحب الكبير، في صورة توحي باتساع قلب «دانة الدنيا» لكل من آثر أن يتخذها ملاذاً لقضاء أمتع الأوقات وأسعدها.

