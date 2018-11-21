مشهد صحراوي بديع في منطقة «بحيرة الحب» التي عكست عليها دبي من جمالها وألقها لتغدو وجهة طبيعية لأنواع الطيور، جاذبة إليها هذين الطفلين ليلتقطا صورة تذكارية بجوار مجسم قلب الحب الكبير، في صورة توحي باتساع قلب «دانة الدنيا» لكل من آثر أن يتخذها ملاذاً لقضاء أمتع الأوقات وأسعدها.
مشهد بديع في منطقة «بحيرة الحب» التي عكست عليها دبي من جمالها لتغدو وجهة طبيعية لأنواع الطيور، جاذبة إليها هذين الطفلين ليلتقطا صورة تذكارية بجوار قلب الحب الكبير. في صورة توحي باتساع «دانة الدنيا» لكل من آثر أن يتخذها ملاذا لقضاء أمتع الأوقات.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨
تصوير: زافير ويلسون pic.twitter.com/G1DKqwhEUU