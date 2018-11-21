وقود للسفن من السمك الميت

المصدر: ■ إعداد: أشرف رفيق

استطاعت شركة سفن نرويجية أن تسير سفنها بوقود حيوي مستخرج من السمك الميت في مياه المحيط ومخلفات أخرى. وأعلنت شركة «هورتي جروتين» لتشغيل السفن في بيان نقلت عنه شبكة «سي إن إن» الإخبارية، أنها تستخرج الغاز الحيوي المسال الخالي من الكبريت من السمك الميت لاستخدامه كوقود لتسيير سفنها.

وتبلغ شركة «هورتي جروتين» من العمر 125 عاماً وتشغل 17 سفينة، وتنوي أن تشغل 6 من سفنها على الأقل بالغازات الحيوية الخالية من الكبريت والغاز المسال والبطاريات بحلول عام 2021.

وقال دانييل سكيلدام رئيس تنفيذي الشركة: إن الغاز الحيوي هو أنظف أنواع الغاز في مجال الشحن.