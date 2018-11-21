تحافظ على نجوميتها بعمر 96

المصدر: ■ إعداد: أشرف رفيق

أحياناً تشاهد ممثلة في أحد الأفلام، أو تستمع إلى أغنية قديمة لم تسمعها منذ فترة طويلة، وتتساءل إذا كانت الممثلة أو المطربة لا تزال حية ترزق. لكن غالبية الممثلات والمطربات يمارسن المهنة حتى نهاية العمر، ومن أمثال هؤلاء الممثلة بيتي وايت.

فقد احتفلت بيتي وايت بعامها 96 في بداية العام الجاري، ولا تزال تتألق في أعمال فنية. وتعتبر بيتي من أكثر الفنانات الشهيرات في هوليوود نشاطاً، منذ بداية مشوارها الفني عام 1939. فقد ظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية مثل فتيات ذهبيات، والحرارة في كليفلاند.

اهتمت بيتي وايت بقضايا المرأة أمام الكاميرا ومن خلفها، وكتبت بعض الأفلام وأخرجت البعض الآخر. وتميزت وايت بموهبتها الكوميدية، ولا تزال تظهر في دور ضيفة الشرف في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وتشكل وايت في هذا الصدد، اسثناء ونموذجا مهمين في عالم الفن والإبداع، إذ لا تزال معطاءة وقادرة على الحضور المؤثر وتقديم الأعمال المتميزة، مجسدة أرفع الأمثلة في قدرة الفنان على مواجهة التتحديات.