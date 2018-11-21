فوهة بركانية بالمريخ مهبط مركبة «ناسا»

المصدر: نيويورك- د ب أ

عثرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» على موقع مناسب لهبوط مركبتها الفضائية المقرر إطلاقها إلى المريخ في يوليو 2020. وقالت الوكالة الفضائية مساء أول من أمس: «إن ناسا اختارت «فوهة بركان جزيرو» موقعاً لهبوط المركبة الفضائية، التي ستقوم بمهمة بحث لصالحها على المريخ عام 2020، وذلك بعد مرور 5 أعوام على البحث عن الموقع المناسب، وتعني كلمة جزيرو باللغة السلافية، بحيرة، حيث إنه كانت توجد بالماضي بحيرة في ذلك الموقع».

وأوضحت وكالة ناسا للفضاء، أن الفوهة البركانية البالغ اتساعها 45 كيلومتراً تتمتع بتضاريس "خصبة" جيولوجياً، وتعد مثالية لتحليل سطح هذا الكوكب والبحث عن علامات تشير إلى ظروف الحياة القديمة في تلك المنطقة.