«إنستغرام» يردع «الإعجابات» الزائفة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلن موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، التابع لشركة «فيسبوك» اعتزامه اتخاذ إجراءات ضد المستخدمين الذين يقومون بتزويد أعداد متابعيهم باستخدام تطبيقات الطرف الثالث. ونشر الموقع الإلكتروني مساء أول من أمس الإثنين: سنبدأ منذ اليوم إزالة الإعجابات والمتابعات والتعليقات، غير الحقيقية، من الحسابات التي تستخدم تطبيقات الطرف الثالث لتعزيز شعبيتها.

وقالت المنصة الإلكترونية المملوكة لموقع «فيسبوك»، إنها صنعت أدوات للتعرف إلى النشاط غير القانوني وإزالته منعاً لعمليات النصب والاحتيال التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وغالباً ما يكون المستخدمون الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين قادرين على جذب صفقات الرعاية المربحة وبيع منتجات على منصتهم، إذا كانوا يعتبرون مؤثرين. ومن جانبها، قالت شركة «فيسبوك»، إنها حذفت نحو 750 مليون حساب زائف خلال الربع الأخير من العام.