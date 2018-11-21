«زهرة الزنبق» ثاني أعلى ناطحة سحاب في لندن

المصدر: ■ إعداد: سيد صالح

ما زالت موجة تشييد ناطحات السحاب تجتاح العالم، وقد تسلّمت هيئة مدينة لندن هذا الأسبوع التصاميم النهائية لناطحة سحاب ستكون هي ثاني أعلى بناء في العاصمة البريطانية بعد برج «ذي شارد».

ووفقاً لجريدة «ديلي ميل» البريطانية، التي نشرت تقريراً عن ناطحة السحاب المنتظرة، كما نشرت صوراً من تصاميمها النهائية، ستحمل البناية الجديدة اسم «ذي تيوليب»، أي زهرة الزنبق، ذلك أن شكلها الخارجي يبدو بالفعل مثل شكل هذه الزهرة.

سيبلغ ارتفاع «ذي تيوليب» 304.8 أمتار «1000 قدم»، أي إنها ستقل في الارتفاع عن «ذي شارد» بنحو 5 أمتار فقط «16 قدماً».

12

وستكون «ذي تيوليب» من 20 طابقاً، حيث ستكون الطوابق الـ8 الأولى في صورة منصات مبنية حول عمود خرساني يبلغ ارتفاعه حوالي 240 متراً «787 قدماً»، أما الـ12 طابقاً الأعلى ذات واجهات زجاجية بالكامل.

وسيكون موقع «ذي تيوليب» في قلب المنطقة التجارية بلندن، ومجاوراً لبرج «ذي جيركن»، الذي شيدته نفس شركة الإنشاءات، وهي «فوستر+ بارتنرز»، عام 2003.

ومن المنتظر، حال موافقة هيئة مدينة لندن على التصاميم النهائية، أن يبدأ العمل في تشييد «ذي تيوليب» في 2020. ولم تذكر «ديلي ميل» الموعد المتوقع للانتهاء من البناء.

إطلالة

وستتميز «ذي تيوليب» عن غيرها من ناطحات السحاب في لندن بكونها تتيح لسكانها وزوارها فرصة التمتع بإطلالة بانورامية خلابة بزاوية 360 درجة لكافة معالم العاصمة البريطانية بالكامل، ذلك أنها تقع في قلب المدينة.

وأما الميزة الأكثر تفرداً، والتي لا تمتلكها أي ناطحة سحاب أخرى في العالم، فهي أن «ذي تيوليب» مزودة بوحدات زجاجية على شكل قوارب الجندول الشهيرة في مدينة «البندقية» الإيطالية، حيث يستطيع زوار البناية التمتع بجولات سياحية بداخلها. وتحتوي «ذي تيوليب» على مطاعم ومقاه تستوعب في مجملها 1500 شخص.

وقال السير نورمان فوستر، مؤسسة شركة «فوستر+ بارتنرز»، التي ستشيد البناية المنتظرة: «ستكون «ذي تيوليب» بمثابة معلم حضاري وثقافي غير مسبوق في مدينة الضباب».