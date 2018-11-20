«روبوتات» دقيقة بحجم النمل

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

يعكف فريق من العلماء بجامعة «كلورادو» الأميركية، على تطوير نوعيات جديدة من الإنسان الآلي «الروبوتات» تتميز بدقة أحجامها وحركتها الجماعية ضمن أسراب، على غرار أسراب النمل الناري في مستعمراته، بحسب ما أفاد الموقع الشبكي للجامعة أول من أمس.

ويُعرَف النمل الناري بكونه أحد أنواع النمل اللاسع، حيث يستطيع مهاجمة الحيوانات والبشر ولسعهم على نحوٍ مُؤلم، ومن الممكن أن يكون قاتلاً أيضاً في بعض الحالات.

علاوة على ذلك، يتميز النمل الناري بقدرته على تكوين وسائل لعبور الطرق وأيضاً الموانع المائية، حينما يتحرك في أسراب، حيث يستطيع النمل الناري تكوين جسور وسلالم، بل وأيضاً عوّامات.

ويسعى أعضاء الفريق العلمي إلى استلهام هذه الخصائص من النمل الناري في تطوير «الروبوتات» الجديدة.