Ⅶ حديث الروح

ولد الهدى فالكائنات ضياء
وفم الزمان تبسم وسناء
الروح والملأ الملائك حوله
للدين والدنيا به بشراء
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي
والمنتهى والسدرة العصماء
والوحي يقطر سلسلاً من سلسل
واللوح والقلم البديع رواء
يا خير من جاء الوجود تحية
من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا
بك بشر الله السماء فزينت
وتوضعت مسكاً بك الغبراء
يوم يتيه على الزمان صباحه
ومساؤه بمحمد وضاء
يوحي إليك الفوز في ظلمائه
متتابعاً تجلى به الظلماء
والآي تترى والخوارق جمة
جبريل رواح بها غداء
دين يشيد آية في آية
لبنائه السورات والأضواء
الحق فيه هو الأساس وكيف لا
والله جل جلاله البناء
أحمد شوقي
شاعر مصري (1868 - 1932م)