تشكيل لجنة نوبل للآداب

المصدر: استوكهولم - د ب أ

جرى تسمية 5 شخصيات أدبية أعضاء مؤقتين باللجنة التي تمنح جائزة نوبل في الآداب. وقالت الأكاديمية السويدية إن 5 أعضاء خارجيين تم إضافتهم إلى لجنة نوبل لمنح الجوائز لعامي 2019 و2020.

وهؤلاء الأعضاء هم المؤلف والمترجم الأدبي جون-بريت ساندشتروم، والناشر هنريك بيترسن، ونقاد الأدب ميكائيلا بلومكوفست، وريبيكا كارده، وكريستوفر ليندور. ويتعين تقديم الاقتراحات الخاصة بجائزة نوبل في الآداب بحلول 31 يناير المقبل، وبعد استراحة الصيف تقدم لجنة نوبل قائمة مختصرة، ويتم عادة إعلان الفائز في شهر أكتوبر.

كانت الأكاديمية السويدية أعلنت مايو الماضي، أنها لن تمنح جائزة نوبل في الآداب هذا العام، بعد أن عصفت بها فضيحة أخلاقية وانتهاكات مزعومة لقواعد تضارب المصالح، نجم عنها انقسام عميق بين أعضائها.