جائزة تقديرية لكاثلين كنيدي

المصدر: لوس انجليس - رويترز

تسلمت كاثلين كنيدي، مُنتجة سلسلة أفلام «حرب النجوم» جائزة تقديراً لمجمل أعمالهما في صناعة السينما من أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية.

وقالت كنيدي إنها تأمل في أن يفتح ذلك المجال لظهور أصوات جديدة في قطاع صناعة الأفلام السينمائية «تعيد إلى العالم رشده». وأصبحت كنيدي أول امرأة تحصل على جائزة «إرفينج جي. ثالبرج» التذكارية التي تمنح لمنتجي الأفلام سنوياً عن مجمل أعمالهم.

وفي 2012 تولت كنيدي رئاسة شركة «لوكاس فيلم» وأعادت الحياة لسلسلة «حرب النجوم» وأنتجت أفلاماً جديدة للسلسلة مثل «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، و«حرب النجوم: الجيداي الأخير». وقالت خلال التكريم: «أنا فخورة جداً بأنني أول امرأة تتلقى هذه الجائزة، لكنني أيضاً لست أول امرأة تستحقها».