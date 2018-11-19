شاهد.. طفل خارق يربح سيارة فارهة

المصدر: وكالات

أثار الطفل الشيشاني "رحيم كورييف" الإعجاب بقوته المذهلة، وفاز الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، بسيارة مرسيدس جديدة بعد أن تمكن من إجراء 4.105 ضغطة دون توقف.

وقد استلم الطفل رحيم كورييف مفاتيح السيارة الجديدة من أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أمضى زهاء ساعتين و25 دقيقة وهو يمارس تمارين الضغط دون توقف، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وقال زليمخان كورييف، والد الطفل، إن ابنه يمارس التمارين الرياضية بدون وجود خطة تدريب خاصة.

وقام الطفل الشيشاني بـ4105 تمارين ضغط دون انقطاع بوقت قدره ساعتان و25 دقيقة، إلا أنه لم يتم احتساب هذا الإنجاز في سجل الأرقام القياسية الروسية.

ووفقا لوالد الصبي، لم يكن لديه هدف للدخول في كتاب الأرقام القياسية، وقال زليمخان كورييف في مقابلة أجراها مع موقع Sport24: “ليس لدينا خطة تدريب محددة، ابني رحيم يتدرب حسب رغبته، بمعدل 2-3 ساعات يوميا.

ولا يوجد وصفة سحرية للوصول لنتيجة كهذه، كل ما في الأمر رحيم يواصل تدريباته بشكل دائم، يأخذ قسطا وافرا من النوم، ولديه شغف كبير لممارسة الرياضة.

وفيما يتعلق بنوع الطعام الذي يتناوله، يأكل رحيم نفس الطعام الذي يتناوله أي طفل في عمره، ولا يستخدم أي منشطات أو مكملات غذائية إضافية “.

وكشف والد الطفل، أن ابنه يتدرب يومياً من سن الثالثة، ويمارس مختلف أنواع التمارين الرياضية رافعا أوزانا مختلفة. وعلى الرغم من تفوقه على نظرائه، يحاول رخيم كورييف ألا يكون مختلفًا عن أصدقائه وأطفال الجيران.

وقال زليمخان: “ابني هادئ للغاية، وعندما يلعب مع نظرائه، فإنه لا يستخدم قوته أبداً، لا يحب إحداث المشاكل، إلا إذا قام أحد باستفزازه عمدا. لديه العديد من الأصدقاء وهم لا يخافون منه أبدا”.

وحول سبب عدم تسجيل الرياضي الصغير في سجل الأرقام القياسية، أوضح رئيس تحرير كتاب السجلات، ستانيسلاف كونونينكو، أن رحيم ارتكب أخطاء في أسلوب التنفيذ، وكان يؤدي التمارين بشكل غير صحيح، وقال: “رحيم كان يرفع يديه عن الأرض، في حين كان يتوجب عليه أن يبقي راحتيه على الأرض”.

ومن جانبه أكد زليمخان، أن ابنه رحيم لم يقرر بعد ما هي الرياضة التي سيمارسها في المستقبل.