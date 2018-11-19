استمع إلى شدو القطط!

المصدر: البيان الالكتروني

رصدت "روسيا اليوم" تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقط ظريف ومرح يعشق الموسيقى والغناء.

ويظهر المقطع القط وهو يغني مباشرة عندما يشغل صاحبه الموسيقى، والطريف أن الأصوات التي يصدرها القط تبدو مثل صوت البشر.

من جانبه قال صاحب القط، يوري ميريجكو، من مدينة بطرسبورغ الروسية إنه لاحظ أن حيوانه الأليف يميل لسماع الموسيقى منذ كان عمره أشهر، وبدأ باسماعه بعض الأغاني يوميا، حتى بات يقلد أغنيتين جورجيتين بشكل مثير للدهشة".

وهذا القط ليس أول حيوان يحاول الغناء مثل البشر، فمنذ مدة انتشر فيديو لكلب أليف يغني لصاحبته بصورة طريفة جدا