Ⅶ حديث الروح

أقبلت كالفجر وضاح الأسارير
يفيض وجهك بالنعماء والنور
على جبينك فجر الحق منبلج
وفي يديك مقاليد المقادير
أطلعت من هامت الدنيا بطلعته
ونافست فيه حتى موئل الحور
أطلعت أكرم خلق الله كلهم
وخاتم الرسل الصيد المغاوير
بوركت أرضاً تبث الطهر تربتها
كالطيب بثته أفواه القوارير
الدين ما زال يزكو في مرابعها
والنبل ما انفك فيها جد موفور
يا سيدي يا رسول الله معذرةً
إذا كبا فيك تبياني وتعبيري
ماذا أوفيك من حقٍ وتكرمةٍ
وأنت تعلو مدى ظني وتقديري
واكلاً - عليك صلاة الله - أمتنا
حياك ربك حتى نفخة الصور
جورج سلستي
شاعر سوري (1909 - 1968م)