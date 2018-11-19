بريطانيا تحافظ على مشاعر الطلبة الفقراء

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

أصدرت إدارة إحدى المدارس الثانوية في مقاطعة «ويرال» شمالي إنجلترا، أوامرها إلى تلاميذها بالامتناع عن ارتداء معاطف من علامات تجارية معينة عند حضورهم إلى المدرسة، كون هذه العلامات شديدة الفخامة، الأمر الذي قد يثير حفيظة زملائهم من الطلبة الفقراء غير القادرين على ارتداء أزياء من العلامات نفسها.

وبحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أمس، فإن من أبرز العلامات الممنوعة «كندا جوس»، «مونكلر» و«بايرنيكس». ولا يقل سعر معطف واحد يحمل أي علامة من هذه العلامات عن 1000 جنيه استرليني «1280 دولاراً».

وقال متحدث رسمي باسم المدرسة، تعليقاً على هذه الخطوة: «عمدنا إلى هذا الإجراء ضمن سياسة خفض كلفة الزي المدرسي، التي ننتهجها حفاظاً على مشاعر الطلبة الفقراء». وأضاف: «لقي الإجراء تجاوباً هائلاً من جانب أولياء الأمور الذين تفهموا الحكمة منه».