تقنية جديدة تُعلّم الروبوتات التواصل مع البشر

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر باحثون في معهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات بكوريا الجنوبية، نموذجاً إلكترونياً على غرار شبكة عصبية يتيح للروبوتات إمكانية إصدار إيماءات أثناء التواصل مع البشر.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، ويدعى يونجوو يوون: «تطورت الأجهزة الذكية التي نتفاعل معها من أجهزة الكمبيوتر الشخصي إلى الهواتف الذكية، ونعتقد أن الروبوتات الاجتماعية ستكون المنصة المقبلة للتفاعل بين الإنسان والآلة».

وأضاف يوون أن «الإيماءات الحركية هي إحدى الاختلافات الأساسية بين الروبوتات الاجتماعية وغيرها من الأجهزة الذكية»، مضيفاً أن طرق هذا المجال «يفتح الباب على مصراعيه أمام تعليم الروبوت سلوكيات تتشابه مع سلوكيات البشر أو الحيوان، وهو ما يزيد درجة الحميمية مع البشر».

وأوضح: «كنا نهدف إلى إنتاج سلوكيات اجتماعية تشبه ما يقوم به البشر، وبخاصة في ما يتعلق بإشارات اليدين أثناء الحديث»، مشيراً إلى أن «مراقبة الآخرين أسلوب طبيعي للغاية في تعلم سلوك جديد، ومن هنا اقترحنا تطوير نموذج إلكتروني يتعلم لغة الإيماءات البشرية عن طريق مراقبة قواعد بيانات تحتوي على مقاطع لأحاديث بشرية».