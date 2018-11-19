فتاة تكسب ليلة العمر عبر مسابقات وجوائز

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

أن يكون المرء مهووساً بالمشاركة في المسابقات وتجربة حظه، فهذا أمر ليس بالغريب ولا بالجديد.

لكن أن يبلغ هذا الهوس الحد الذي يجعل فتاة تُكرّس وقتاً يومياً للمسابقات وتقيم حفل زفافها بالكامل اعتماداً على حصيلة الجوائز التي فازت بها في هذه المسابقات، فهنا لا بد من وقفة وطرح تساؤلات.

فهل يمكن للمرء الاعتماد على المسابقات بصورة كلية في تحقيق أحلامه؟

نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أول من أمس، تحقيقاً عن الفتاة حنا ألكسندر (28 عاماً)، وزوجها جيمس (26 عاماً)، وكلاهما يعمل موظفاً في سلسلة متاجر شهيرة للتجزئة. وتمكّنت حنا وجيمس من إقامة حفل زفافهما الذي بلغت كلفته 10 آلاف «باوند» استرليني دون أن يتحملا منها «بنساً» واحداً، حيث فازت حنا بمعظم عناصر الحفل في صورة جوائز من مسابقات شاركت فيها.

ومن أبرز هذه العناصر؛ حفل استقبال فاخر في فندق «موكسهول هول» بالقرب من المنطقة التي تنتمي إليها هي وزوجها، بإقليم «ويست مدلاندز» غربي إنجلترا؛ وخاتما الزواج لها ولزوجها؛ وحفل وداع العزوبية لها ولزوجها، وثوب الزفاف، وكعكة الزفاف؛ وزينة الحفل، والماكياج الخاص بها؛ بل حتى شهر العسل.

وأما العناصر المتبقية التي لم تفز بها حنا في جوائز، ومنها تصوير حفل الزفاف، فقد حصلت عليها في صورة تبرعات من مواقع شبكية متخصصة في هذا الشأن.

وعلاوة على ذلك، منحت التبرعات العروسين هدايا مجانية لاستخدامها كإكسسوارات في حفل زفافهما، منها ساعة يد لجيمس يبلغ سعرها 240 جنيهاً استرلينياً.

مساهمات

كما ساهم أصدقاء الزوجين في بعض عناصر الحفل. فعلى سبيل المثال، تكفل أصدقاء جيمس بأجرة السيارة التي نقلته ونقلت المدعوين إلى الفندق. بينما تكفلت صديقة حنا التي أدت دور وصيفتها في الحفل بثمن ثوبها، بينما من المفترض تقليدياً أن تتحمل العروس تكلفته.

وتؤكد حنا أن ما دفعها إلى المشاركة في المسابقات هو شعورها بالإحباط هي وزوجها عندما أدركا أنهما لا يمتلكان ما يكفي لإقامة ليلة عمرهما على النحو الذي طالما حلما به. وقالت: «كل مدخراتنا تكفي بالكاد لشراء منزل الزوجية».

وواصلت: «فكرت في دخول مسابقات لعلي أفوز بجوائز تعفيني من تكلفة حفل الزفاف. وبدأت بمسابقة جائزتها هي تكاليف الحفل في الفندق وثوب الزفاف، وكان الفوز من نصيبي».