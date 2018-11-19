«غوغل» تحدّث نظام تشغيل ساعات ذكية لتوفير الطاقة

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - د ب أ

طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «غوغل» إصداراً جديداً من نظام التشغيل للساعات الذكية «وير أو.إس»، بهدف توفير استهلاك الساعة للطاقة من ناحية، ولفت انتباه المستخدم إلى قرب نفاد طاقة البطارية.

وسيؤدي التحديث الرئيس لوضع «توفير الطاقة» إلى جعل الساعة الذكية تعرض الوقت فقط عندما تنخفض كمية الطاقة في البطارية إلى أقل من 10% من إجمالي شحن البطارية.

وبحسب ما ذكرته «غوغل»، فإن الإصدار الجديد لنظام التشغيل باسم «إتش» يتضمن العديد من الخصائص، منها زيادة فترة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، حيث تتحول الساعة إلى وضع «توفير الطاقة» في حالة مرور 30 دقيقة دون ممارسة أي نشاط، وبالتالي لن يشعر المستخدم بالقلق من نفاد البطارية أثناء الحاجة إلى الساعة.