فوائد جديدة لزيت السمك وفيتامين «د»

المصدر: واشنطن - رويترز

خلصت دراسة أميركية، بحثت في الفوائد الصحية لمكملات فيتامين «د» وزيت السمك، إلى أن تناول الزيت الغني بـ«أوميغا 3»، يمكن أن يُقلّل بشدة، خطر الأزمات القلبية، كما بدا أن فوائد فيتامين «د» تتركز في تقليل مخاطر الوفاة بمرض السرطان. لكن فيتامين «د» وزيت السمك، لم يقللا احتمالات الإصابة بنوبة أو الإصابة بالسرطان في حد ذاتها.

وأظهرت الدراسة أن معدل الإصابة بأزمة قلبية لدى من تناولوا زيت السمك، كان أقل بنسبة 28%، مقارنة بمن تناولوا عقاقير وهمية، وقلت المخاطر بنسبة 77% وسط الأميركيين من أصل أفريقي.

لكن كبير باحثي الدراسة، د. جو آن مانسون، قالت: إن تلك النسبة الكبيرة بحاجة إلى تأكيد. ونشرت الدراسة الجديدة على الإنترنت، في دورية «نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين». وكانت معظم الأبحاث السابقة قد ركزت على متطوعين معرضين بالفعل بشدة لخطر الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان.

شملت الدراسة 25871 مشاركاً، لا تقل أعمارهم عن 50 عاماً، ولم يصب أي منهم بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان من قبل، وتابع أكثر من نصفهم الدراسة لأكثر من 5 سنوات.