250 ألف دولار لقاء «غولدن غلوب» مارلين مونرو

المصدر: Ⅶ بيفرلي هيلز- رويترز

قال مسؤولون في دار مزادات «جوليانز»، إن جائزة «غولدن غلوب»، التي حصلت عليها مارلين مونرو، بيعت بمبلغ قياسي قدره 250 ألف دولار، في مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وسطرت جائزة «ممثلة العالم المفضلة»، التي حصلت عليها النجمة العالمية عام 1961، من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اسم مونرو مجدداً في صفحات التاريخ، بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة جولدن جلوب في مزاد.

كما شهد مزاد «إيكونز آند أيدولز: هوليوود»، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بيع سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين، كانت تملكها مونرو من طراز «فورد ثاندربيرد»، تعود إلى عام 1956، وحصدت 490 ألف دولار.