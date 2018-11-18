حوّامة للبيع دعماً لمرضى «باركنسون»

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

يعتزم مالك إحدى الحوّامات «مركبات تتميز بقدرتها على الطفو فوق سطح الماء والطيران أيضاً» طرحها للبيع من خلال موقع «ئي باي» الشبكي للبيع بالمزادات عبر شبكة الإنترنت، مع تخصيص 10% من حصيلة البيع لدعم مؤسسة «مايكل جيه. فوكس» المعنية بإجراء الدراسات والأبحاث التي تتناول مرض الشلل الرعاش «باركنسون».

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، فإن الحوّامة من إنتاج شركة «ديلوريان» الأميركية لتصنيع السيارات، وتستطيع الحركة فوق الأمواج بسرعة تصل إلى 88 متراً في الساعة، وهي مزودة بمحركين، أحدهما يبلغ 24 بوصة ويستَخدَم للتحليق، بينما يبلغ حجم الآخر 36 بوصة، ويستَخدَم لمنح الحوامة قوة دفع.