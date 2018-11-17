نمو مخ الرضع لا يعتمد على النوم

المصدر: Ⅶ أوتاوا - رويترز

تشير دراسة كندية إلى أنه لا يبدو أن الرضع الذين لا يحصلون على قسط وافٍ من النوم خلال الليل معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في النمو الإدراكي أو الحركي. وتحديد متى يمكن تدريب الأطفال على النوم معظم ساعات الليل هي واحدة من المشاكل التي يواجهها الآباء الجدد، فيما تشير أبحاث سابقة إلى أن عدم نيل قسط وافٍ من النوم ربما يؤدي إلى عدد من مشاكل النمو لدى الأطفال. لكن لا يعرف الكثير عما إذا كان نمو الأطفال يتأثر بعدد ساعات نومهم بدون انقطاع خلال الليل.

وفي هذه الدراسة، فحص الباحثون بيانات 388 زوجاً من الأمهات والرضع وسألوا النساء عن حالتهن المزاجية وساعات نوم أطفالهن، وقيموا نمو القدرات الإدراكية والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون ستة أشهر و12 شهراً و36 شهراً. وقالت ماري هيلين بنيستري، كبيرة الباحثين من جامعة ماكجيل في مونتريال: وجدنا أن قلة نوم الأطفال الرضع ليس مرتبطاً بالنمو أو مزاجية الأم.