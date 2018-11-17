ميسي في دانة الدنيا

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

يبدو أن نجم الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي اختار أن يقضي إجازته القصيرة مع عائلته في إمارة دبي، بعد زيارته الأولى التي كانت في العام 2015 عندما شهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي العاشر، وحفل جائزة «جلوب سوكر»، التي نال خلالها جائزة أفضل لاعب، إضافة إلى تعيينه سفيراً دولياً لإكسبو 2020.

معالم

وقد زار «البرغوث»، كما يحب أن يلقبه معجبوه ومحبوه، عدداً من معالم دبي السياحية، ومنها مشروع «دبي باركس آند ريزورتس» وحديقة «ليغو لاند».

وهذه ليست المرة الأولى، التي يزور فيها نجوم المستطيل الأخضر دانة الدنيا، فقد زارها نجم البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، واللاعب الفرنسي ونجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، والكولومبي لاعب بايرن ميونخ الألماني خاميس رودريغيز.. إضافة إلى عدد كبير من النجوم العالميين.

هذه الزيارات المتكررة للنجوم، إن دلت على شيء فإنها تدل على أن دانة الدنيا وضعت نفسها على خارطة الأجندة الرياضية الهامة على المستوى العالمي، حيث يأتي النجوم لحضور المؤتمرات والمشاركة في البطولات، ويعجبون بروعة دبي، ليعودوا مرة أخرى لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بسحر دانة الدنيا، بل إنهم لا يقصرون زياراتهم إليها على زيارات العمل والمؤتمرات، بل قد أصبحت مقصدهم لقضاء أمتع الأوقات مع العائلة خلال أيام الإجازات والمناسبات السعيدة.