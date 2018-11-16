المصدر: تصوير: زيشان أحمد

مشهد صباحي آسر لبحيرة وادي حام في إمارة الفجيرة، وقد انعكست أشعة الصباح على مياهها لتشكل بها لوحة فنية تفيض منها روعة الطبيعة في إحدى مناطق الإمارات الجبلية، حيث تظهر في الأفق سلسلة من الجبال وهي تحتضن مياه الوادي الجميل بعد موسم وافر من الأمطار التي شهدتها مناطق متعددة من الدولة.