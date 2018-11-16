حمامة البرق الجديد بـ376 ألف يورو

المصدر: Ⅶ بروكسل - سعيد السبكي

كشفت إدارة المزادات في العاصمة البلجيكية بروكسل أن رجُلاً صينياً اشترى حمامة عبر مزاد على شبكة الإنترنت، بمبلغ قياسي يُعتبر هو الأعلى سعراً في العالم، الذي يدفع في حمامة، حيث بلغت قيمتها بعد مُنافسة لامتلاكها رقماً قياسياً وصل إلى 376 ألف يورو، ذلك بعد بداية المزاد بسعر 180 ألف يورو.

وستقوم شركة بلجيكية مُتخصصة في نقل الحمامة إلى الصين لتزويجها من أجل الحفاظ على نوعها، وليس بغرض استخدامها في الطيران.

المالك الأصلي لـ «حمامة البرق الجديد» بلجيكي يُدعى جابي فاندينابيلي، كان قد بكى وهو يسلمها للمُشتري الصيني والذي يدعى شينغ وي، حيث يعكف حالياً، على بناء متحف للحمام في الصين.