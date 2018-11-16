يربح 343 مليون دولار في «اليانصيب» بعد ربع قرن

المصدر: Ⅶ إعداد- سيد صالح

ربح الأميركي، روبرت بايلي، 343.9 مليون دولار في مسابقة «باور بول»، إحدى أشهر مسابقات اليانصيب في الولايات المتحدة الأميركية، الشهر الماضي، وذلك باستخدام أرقام الحظ نفسها التي يجربها في كل محاولاته في سحوبات المسابقة على مدى الــ 25 عاماً الماضية وبالترتيب نفسه.

ويعد هذا المبلغ أكبر قيمة لجائزة في كل مسابقات اليانصيب على مدى تاريخ ولاية نيويورك، التي ينتمي إليها بايلي. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي أجرت مقابلة مع بايلي أمس، فقد انخفضت قيمة الجائزة التي تسلمها بايلي فعلياً إلى 125.396.690 دولاراً، وذلك بعد أن استقطعت الضرائب المبلغ المتبقي.

وقال بايلي: «ما زلت مندهشاً نوعاً ما، إلا أنني سعيد. أنا محظوظ للغاية».

وأكد يابلي أنه لن يتوقف عن المشاركة في سحوبات المسابقة، وباستخدام الأرقام نفسها أيضاً التي يستخدمها منذ ربع قرن. وقال: «سأظل أشارك بالأرقام نفسها، إلى أن يخرج هذا القطار عن مساره».

وعن تأثير الملايين عليه، قال بايلي: «ما زلت أريد أن أكون نفسي. لا أستطيع أن أترك المال يغيرني. سأظل أفعل الأشياء الصحيحة».