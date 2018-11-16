Ⅶ حديث الروح

غَمَرَ الأَرْضَ بِأَنْوَارِ النُّبُـوَّهْ

كَوْكَبٌ لَمْ تُدْرِكِ الشَّمْسُ عُلُـوَّهْ

لَمْ يَكُدْ يَلْمَعُ حَتَّى أَصْبَحَتْ

تَرْقُبُ الدُّنْيَا وَمَنْ فِيهَا دُنُـوَّهْ

بَيْنَمَا الكَوْنُ ظَلاَمٌ دَامِـسٌ

فُتِحَتْ فِي مَكَّةَ لِلنُّورِ كُـوَّهْ

وَطَمَى الإِسْلاَمُ بَحْرَاً زَاخِرَاً

بِـأَوَاذِيِّ الْمَعَالِـي وَالفُتُـوَّهْ

مَنْ رَأَى الأَعْرَابَ فِي وَثْبَتِهِمْ

عَرَفَ البَحْرَ وَلَمْ يَجْهَلْ طُمُـوَّهْ

إنَّ فِي الإِسْلاَمِ لِلْعُرْبِ عُلاً

إنَّ فِي الإِسْلاَمِ لِلنَّاسِ أُخُـوَّهْ

إلياس فرحات

شاعر لبناني مهجري (1893 - 1976م)