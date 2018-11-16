تصاميم منازلنا عندما نسكن المريخ

المصدر: Ⅶ إعداد - أشرف رفيق

تصور خبراء معمار تصميم منازلنا عندما نسكن كوكب المريخ، ورسموا هذه التصاميم فعلاً. تعاون فريق من خبراء المعمار والتصميم ليتوقعوا كيف سيكون شكل المنازل على كوكب المريخ عندما يسكنه الإنسان، مع تصور التصاميم الخارجية والداخلية.

ورسم الخبراء ثلاثة نماذج لمنازل المريخ، الأول للشباب، والثاني للعائلات ثم المنازل الفاخرة. وتم الكشف عن التصاميم بعد الإعلان أن واحداً من كل 10 بريطانيين يتمنى الانتقال للعيش في المريخ غداً، انطلاقاً من حب المغامرة والتمتع بالفضاء الخارجي والهروب من الأخطار التي تحدق بالبشر على الأرض من بين أسباب أخرى.

وقال ستفين بترانيك، صاحب كتاب «كيف سنعيش على المريخ»، إنه من المثير أن نفكر في أن البشر سوف يعيشون على الكوكب الأحمر أقرب مما توقعنا.