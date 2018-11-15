أغرب قوانين المرور في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

على الرغم من تشابه قوانين المرور في بلدان العالم، إلا انها تختلف في بعض الجزئيات وذلك استنادا لتقاليد وطبيعة كل دولة، ما يجعل شعوب الدول الأخرى ينظرون إليها في أحايين كثيرة باستغراب.

(DW) الالمانية رصدت بعضا من أطراف قوانين المرور في العالم، إليكموها:

في أستراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصاناً في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي مقهى هناك ويترتب على عمال المقهى العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.



يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة، وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور.

في بريطانيا لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.

في بعض الولايات الأميركية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر.

قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.

فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.

في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما قيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.

في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات من دون طلب فحوصات تقنية ومن دون طعن أمام المحاكم.