أغرب قوانين المرور في العالم

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

على الرغم من تشابه قوانين المرور في بلدان العالم، إلا انها تختلف في بعض الجزئيات وذلك استنادا لتقاليد وطبيعة كل دولة، ما يجعل شعوب الدول الأخرى ينظرون إليها في أحايين كثيرة باستغراب.

(DW) الالمانية رصدت بعضا من أطراف قوانين المرور في العالم، إليكموها:

 في أستراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصاناً في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي مقهى هناك ويترتب على عمال المقهى العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.

Deutschland, Pferde-Fuhrwerk mit Heu
يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة، وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور.

Ein Autofahrer während der Fahrt mit einem Mobiltelefon

في بريطانيا لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.

Bildergalerie Taxis Weltweit

في بعض الولايات الأميركية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر.

New York Verkehr Manhattan

قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.

Deutschland, Grenze zu Dänemark

فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.

Frankreich Autoverkehr in Paris drastisch eingeschränkt

في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما قيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.

Parkplatz in Sarajevo Bosnien und Herzegowina

في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات من دون طلب فحوصات تقنية ومن دون طعن أمام المحاكم.

Section Control Verkehrskontrolle Wien Österreich ARCHIV 2007

كلمات دالة:
Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى