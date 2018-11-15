نقص الزنك يسبب التوحّد لدى الأجنة

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين لا يحصلون على كمية كافية من الزنك أثناء وجودهم في أرحام أمهاتهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التوحد. ووفقاً لـ«ديلي ميل» فإن بحثاً حديثاً شارك فيه علماء أميركيون وألمان أظهر وجود أدلة على أن مستويات الزنك قد تكون واحداً من العوامل البيئية المحددة التي تخيط بذور هذا الاضطراب السلوكي.

واكتشف الباحثون أن الزنك يقوم بتشكيل الوصلات أو «نقاط الاشتباك العصبي» بين خلايا الدماغ خلال النمو المبكر للدماغ، وذلك من خلال آلية جزيئية معقدة ترمز إلى جينات التوحد المحتملة. ولا يزال العلماء لا يملكون إجابة قاطعة عن مسببات التوحد، لكن الغالبية العظمى من الأبحاث تشير إلى أن هذه المتلازمة هي مزيج من «العوامل البيئية» والعيوب الجينية.