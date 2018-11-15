شجرة أحذية في جامعة مينيسوتا

المصدر: دبي - البيان

لكل جامعة تقاليدها الفريدة، ولا تعد جامعة مينيسوتا الأميركية استثناء. وفقاً لموقع «سي بي إس» فإن تقاليد هذه الجامعة لها جذور عميقة من الغموض. إذ توجد في رحابها شجرة الأحذية التي تتدلى من فروعها مئات أزواج الأحذية المختلفة.

وتتذكر ليديا فيجار وهي إحدى طلبة الجامعة كيف بدأت هذه التقليعة الغريبة، فتقول: «أتذكر أنه عندما كنت أتجول في سنتي الجامعية الأولى رأيت هذه الشجرة الرائعة جداً فأثارت دهشتي. وأي طالب كان يرى هذه الشجرة التي تتدلى منها الأحذية لا يستطيع تحويل نظره عنها».

وتشير ليديا إلى أصل الحكاية فتقول إنها بدأت حينما ألقى أحد الطلبة حذاءه فعلق على الشجرة، وألقى آخر حذاءه لكي يتم استرداد الحذاء الأول فعلق هو الآخر بالشجرة، وهكذا بدأ يتزايد عدد الأحذية.