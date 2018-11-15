«الحبش» يثير مشكلة بين أولياء الأمور في ويلز

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

أثارت وليمة العشاء الجماعي السنوية التي تقيمها المدارس لتلاميذها ليلة عيد الميلاد مشكلة بين أولياء الأمور ومجلس مقاطعة «بوويز» في ويلز.

وترجع المشكلة، بحسب «ديلي ميل» البريطانية إلى أن المجلس طالب مدارس المقاطعة بتغيير المكونات المعتادة للوليمة، وأن يُستبدل بالطبق الرئيس فيها «الحبش»، شرائح من الدجاج والبيتزا، بهدف توفير 70 بنساً في كل وجبة على أولياء الأمور، الذين يشاركون في تحمُّل أسعار هذا العشاء مع المدارس.

وبمجرد أن علم أولياء الأمور بهذه الخطة، ثارت ثائرتهم عبر مواقع التواصل، واتهموا المجلس بالبخل. وقال والد أحد التلاميذ: «أظهر هذا السلوك من جانب المجلس افتقاره إلى الفطرة السليمة والروح الاحتفالية»