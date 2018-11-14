سلع خالية من البلاستيك بمتجر بريطاني

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أصبح أحد متاجر السوبرماركت في شمال لندن، أول محل في بريطانيا يقدم سلعاً خالية من البلاستيك، في خطوة يعتقد الناشطون أنها ستحفز سلسلة المتاجر العملاقة على أن تحذو حذوها.

وذكرت «ديلي تلغراف» أن متجر «ثورنتون بدجينز» في بيلسايز بارك حوّل أكثر من 1700 من خطوط الإنتاج لعبوات غير بلاستيكية خلال الأسابيع العشرة الماضية، وهي جزء من مشروع يعد بأن يصبح المتجر «خالياً تماماً من البلاستيك» خلال 3 سنوات.

يأتي الحدث بعد إدخال أول ممر خالٍ من البلاستيك في العالم لسوبرماركت بأمستردام، فبراير الماضي. كما يأتي الإطلاق الرسمي للحدث بعد أسبوع من إعلان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أنه سيفرض ضريبة على ما يسمى بالبلاستيك البكر في الميزانية.