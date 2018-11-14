«شارع دبي» يزيّن قلب ولاية تكساس الأميركية

في خطوة جديدة على مسيرة العالمية التي تنطلق فيها دبي بثبات وإقدام، افتتح، أمس، وفد من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، شارعاً باسم دبي في مدينة «فريسكو» بولاية تكساس الأميركية.

يقع الشارع ضمن مشروع «ذي غيت» الذي تولّت تطويره مجموعة «إنفستمنت جروب أوفرسيز» للتطوير والاستثمار العقاري، التي يقع مقرها الرئيس في دبي.

وترأس سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك الوفد، الذي ضم المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة.

وحضر مراسم الافتتاح أيضاً سعيد مبارك المهيري، القنصل العام للدولة في هيوستون، أكبر مدن تكساس، وعمدة «فريسكو» جيف تشيني. كما حضر د. أنس الكزبري، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة «إنفستمنت جروب أوفرسيز»، ممثلاً عن المجموعة.

وقال بن مجرن: «لدينا حافز لتوسيع نطاق علاقات الشراكة مع مؤسسات وشركات متنوعة، بُغيَة تحسين أدائنا الحكومي المتميز أصلاً، والإسهام في تعزيز تنافسية دبي. ويؤكد وجودنا اليوم متانة العلاقات التي تربط بين دائرة الأراضي والأملاك والشركات العقارية».

وأضاف: «تسعى إنفستمنت جروب أوفرسيز وراء الفرص الاستثمارية الواعدة في أنحاء العالم كافة».

بدورها، قالت ماجدة علي راشد: «نشعر بسعادة بالغة لحضورنا حفل افتتاح «شارع دبي» في هذه المدينة الرائعة، ونشكر معالي القنصل العام للدولة في «هيوستون» على انضمامه إلينا، كما نتقدم بالشكر إلى «إنفستمنت جروب أوفرسيز» ومدينة «فريسكو» على هذه الفرصة الطيبة».

فيما قال الكزبري: «يُعَد «شارع دبي» في «فريسكو» علامة فارقة تسجل وحدة مدينتين من أكثر المدن ديناميكية على مستوى العالم. «فريسكو» بتاريخها الزراعي ودبي».

وكانت «إنفستمنت جروب أوفرسيز» قد بدأت تطوير مشروع «ذي غيت» منذ عام 2014. ويقع المشروع على تقاطع خط «دالاس نورتون تولواي» للطرق السريعة في «فريسكو»، وبلغت كلفته الإجمالية 700 مليون دولار. يتضمن المشروع 650.000 قدم مربعة كمساحة مخصصة للمكاتب والوحدات الإدارية، ونحو مليون قدم مربعة للبنايات السكنية، و130.000 قدم مربعة لوحدات التجزئة والمتاجر، إضافة إلى فندق فاخر.