«توك» كلب يتألم لسماع الموسيقى

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

قد يعتقد المارة أن شيئاً ما قد وقع بشكل خاطئ في منزل مايك مانسفيلد، إذ يسمعون عزف الغيتار، ثم ينطلق بعد ذلك عواء مؤلم لكلب يحاول الهرب من البيت.

ويفيد موقع محطة «سي بي سي» التلفزيونية، أن أصحاب الكلب «توك»، جعلوه يكره الموسيقى كثيراً بطريق الخطأ. لدرجة أنه كان يبدي رد فعل حاداً ومسموعاً للغاية في أي وقت يتم فيه عزف الغيتار. يقول مانسفيلد إن الكلب لم يكن يكره الموسيقى في البداية.

فقد كان يتمتع بروح مرحة، وكان لطيفاً، ويعوي ويبتسم عند سماع الموسيقى. وكان رد فعل العائلة مشجعاً في البداية، لكن ذلك لم يؤدِ إلا إلى زيادة العواء، ومن هناك خرجت الأمور عن السيطرة.

ولم يكن الأمر مجرد عواء كرد فعل على عزف الغيتار، إذ أصبح «توك» أكثر حساسية لجميع الإيقاعات الموسيقية.