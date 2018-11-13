يفوز بيانصيب اللوتو ثلاث مرات

المصدر: ■ إعداد - عمر حرزالله

فاجأ الحظ رجلاً ثلاث مرات، إذ حصل روبرت ستيوارت من إيدج ووتر بولاية نيوجيرسي الأميركية، على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 5 ملايين دولار، بعد أن فاز بسحب يانصيب اللوتو في أغسطس الماضي.

وأفادت صحيفة «ذا صن» بأن ستيوارت لم يستقل من عمله كسائق في نقابة المتقاعدين بنيوجيرسي، لكنه عاد على الفور إلى المتجر المحلي واشترى بطاقتين أخريين. وفازت البطاقتان بجوائز إضافية فحصل ستيوارت على 500 و100 دولار أخرى. في 2 أغسطس الماضي، لكن يانصيب نيوجيرسي لم يحدد الفائز إلا بعد شهرين، في نوفمبر الجاري.

وقبل هذه الجائزة البالغة 5 ملايين دولار، بلغ أكبر مبلغ يفوز به ستيوارت في اليانصيب 2500 دولار. ويخطط لمساعدة أصدقائه وعائلته.