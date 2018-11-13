«تيتانيك» تبحر مجدداً من دبي عام 2022

المصدر: ■ إعداد ـ عمر حرزالله

أخبار رائعة لمحبي المطربة سيلين ديون ومعجبي المخرج السينمائي الكندي الشهير جيمس كاميرون، حيث تقرر أن تبحر السفينة «تيتانيك» مرة أخرى من دبي هذه المرة، من خلال «تيتانيك 2»، وهي نسخة طبق الأصل من تيتانيك الأصلية، وستتسع السفينة لـ2400 راكب و900 من أفراد الطاقم ولديها تصميم المقصورة والديكور نفسه لسفينة المحيطات الأسطورية الأصلية.

ووفقاً لموقع «فاست كومباني»، من المقرر أن تقوم السفينة «تيتانيك 2» التي ستبنى في الصين، التي تبلغ كلفتها 500 مليون دولار، بباكورة رحلاتها من دبي إلى ساوثامبتون في المملكة المتحدة عام 2022. وسوف تسلك مسارات عالمية متشعبة، بدءاً من المسار الدقيق للسفينة الأصلية، التي انطلقت من ساوثهامبتون إلى نيويورك، باستثناء الالتفافة الصغيرة بالطبع التي هوت بها إلى قاع المحيط.

أمان

والذي يجعل الرحلة أكثر أماناً هو توافر قوارب إنقاذ كافية، وجسم السفينة ملحوم بدلاً من دمجه، وستنطلق في فترة من الاحترار العالمي تذوب فيها جميع الجبال الجليدية.

تذاكر

بطاقات الرحلة ليست معروضة للبيع حتى الآن، لذلك لا توجد أي كلمة حول ما إذا كان مشرفو الرحلة سيبيعون تذاكر ذهاباً وإياباً أم سيتعلمون من التجربة ويبدؤون بتذاكر سفر في اتجاه واحد.

وتم الكشف لأول مرة عن خطط بناء «تيتانيك 2» في أبريل 2012 من قبل ملياردير التعدين الأسترالي كليف بالمر. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع سابقاً أن يبدأ بالإبحار في أواخر عام 2016، إلا أن العمل في المشروع توقف في عام 2015 بعد نزاع مع تكتل صيني.

يشار إلى أن السفينة الأصلية التي بناها هارلاند وولف في بلفاست بإيرلندا، غرقت بعد أن اصطدمت بجبل جليدي في 15 أبريل 1912 خلال رحلتها الأولى.