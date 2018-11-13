فتى يبتكر علاجاً لمرضى سرطان البنكرياس

المصدر: ■إعداد: نهى حوّا

تمكن طالب في الصف السابع في الولايات المتحدة، من مساعدة الأطباء في تحسين نتائج العلاج الإشعاعي الذي يخضع له مرضى سرطان البنكرياس.

وحصل ريشاب جاين من بورتلاند بأوريغون على جائزة أفضل عالِم شاب في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة «ديسكفري إديوكيشون» لابتكاره الذي يجعل العلاج الإشعاعي أكثر فعالية.

يقول الشاب البالغ من العمر 13 عاماً لموقع مجلة «بيبول» الأميركية إن العلاج الإشعاعي يستخدم في بعض مراحل سرطان البنكرياس للمساعدة في تقليص الورم لحجم يمكن إزالته جراحياً، وهو تمكن عبر اختراعه من جعل العلاج أكثر كفاءة بتحديد موقع البنكرياس بدقة.

فالأطباء حالياً يفعلون ذلك يدوياً لتعديل الأخطاء الناجمة عن تحريك البنكرياس بسبب تنفس المريض أو أسباب أخرى، ما يعني أن الطريقة الحالية يمكن أن تضرب خلايا صحية وتسبب أعراضاً جانبية. وقد تمكنت أداته من أخذ الفحوصات وتحديد مكان البنكرياس بدقة في الوقت الحقيقي حتى يصبح من الممكن تطبيق العلاج الإشعاعي بفعالية على تلك البقعة، ويقول الطبيب دوني دميرغوز الخبير في شركة «3 أم» إن مستوى دقة أداته وصلت إلى أكثر من 80%.